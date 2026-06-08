Il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo ha ricevuto nuove attrezzature grazie a donazioni da parte dei cittadini. Le apparecchiature sono destinate a rafforzare i reparti dell’ospedale, migliorando le risorse a disposizione del personale sanitario. L’iniziativa è stata possibile attraverso il contributo della comunità locale, che ha contribuito con risorse e donazioni. La consegna delle attrezzature si inserisce in un progetto di sostegno al presidio sanitario del territorio.

BORGO SAN LORENZO – Il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo potenzia i propri reparti grazie alla solidarietà del territorio. Nei giorni scorsi sono state ufficializzate le nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello da parte dell’associazione no profit Il Sorriso di Bruna, una realtà attiva dal 2009 nel sostegno della sanità locale. La cerimonia ha sancito la consegna di tre computer portatili per l’attività clinica del reparto di oncologia e di una poltrona per terapie destinata alla stessa area, donata in memoria di Mauro Perini. La donazione comprende anche un lettino medico elettrificato, uno sgabello specifico per il parto naturale, una cullina e due bladder scanner. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello: la solidarietà dei cittadini

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