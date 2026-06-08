Nuova Porrettana al via le asfaltature | divieti e modifiche alla viabilità

Notizia in breve

A partire da martedì 9 giugno, i lavori di asfaltatura finale e rifacimento della segnaletica orizzontale inizieranno in via Marconi alta, correlati agli interventi sulla rete fognaria già effettuati da Hera. Questi lavori comporteranno divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità nella zona, per consentire le operazioni di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica. La conclusione delle operazioni è prevista nei giorni successivi, con eventuali aggiornamenti sulla viabilità.