Nuova Porrettana al via le asfaltature | divieti e modifiche alla viabilità

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da martedì 9 giugno, i lavori di asfaltatura finale e rifacimento della segnaletica orizzontale inizieranno in via Marconi alta, correlati agli interventi sulla rete fognaria già effettuati da Hera. Questi lavori comporteranno divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità nella zona, per consentire le operazioni di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica. La conclusione delle operazioni è prevista nei giorni successivi, con eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

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Da martedì 9 giugno prendono il via i lavori di asfaltatura finale e rifacimento della segnaletica orizzontale in via Marconi alta, a completamento degli interventi sulla rete fognaria già realizzati da Hera nell'ambito del cantiere della Nuova Porrettana. Lo fa sapere l'amministrazione di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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