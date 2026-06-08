Il ministro della Giustizia ha annullato il vertice previsto per martedì, a causa di divergenze sulla responsabilità civile dei magistrati richieste da Forza Italia. La decisione è stata comunicata senza indicare ulteriori dettagli. La cancellazione del meeting interrompe temporaneamente il confronto tra le parti coinvolte. Non sono stati annunciati nuovi appuntamenti ufficiali.

Salta, davvero a sorpresa, e per “colpa” di Carlo Nordio, il vertice sulla giustizia che avrebbe dovuto tenersi martedì. Già fissato l’appuntamento, in via Arenula, al ministero della Giustizia, per le 15. Invece, poco dopo le 18, ecco un messaggio del Guardasigilli in persona inviato a tutti i capigruppo della maggioranza di Camera e Senato. “Per sopravvenuti e improrogabili impegni istituzionali” il ministro della Giustizia chiede che l’incontro salti. Non solo. Non viene neppure indicata una prossima data di convocazione. Nordio non fornisce neppure un’adeguata spiegazione delle ragioni, perché non capita tutti i giorni che un vertice di questo tipo sia sconvocato mezza giornata prima, al punto che già serpeggiano le ipotesi più svariate. Tra queste, quella più accreditata riguarda il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio fa saltare il vertice di martedì sulla giustizia. Il nodo della responsabilità civile dei magistrati chiesta da FI

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NORDIO: Blasfemo sostenere che la riforma SULLA GIUSTIZIA mina l'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

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