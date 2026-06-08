non solo shakira chi firma la colonna sonora dei mondiali 2026

La colonna sonora dei Mondiali 2026 non sarà interpretata solo da Shakira. La cantante colombiana, nota per aver cantato Waka Waka nel 2010, ha legato il suo nome a molte edizioni del torneo. Tuttavia, quest'anno, la scelta musicale coinvolge altri artisti, senza conferme ufficiali sui nomi. La decisione sarà annunciata nelle prossime settimane, mentre l'evento si avvicina. La colonna sonora rimane un elemento chiave delle celebrazioni collegati alla Coppa del Mondo.

Shakira e i Mondiali, ormai, sono un binomio inscindibile. Da Waka Waka in poi, associamo ancora oggi la Coppa del Mondo alla sua voce e a quella coreografia che sappiamo ancora fare tutti a memoria dopo quindici anni. E anche per il 2026 è andata così: Dai Dai, il brano realizzato con Burna Boy, è stato annunciato a maggio con un teaser girato al Maracanã. L’8 giugno è uscito l’album ufficiale dei Mondiali 2026, e non c’è solo la nostra beniamina. L’album ufficiale dei Mondiali 2026: le tracce e gli artisti da tutto il mondo. Dai Dai, sì, dai, ma purtroppo noi restiamo a casa anche stavolta. Terza edizione consecutiva senza Nazionale, terzo Mondiale vissuto dal divano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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SHAKIRA ft RIHANNA- ANCIENT LOVE/ Best MUSIC VIDEO 2026

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