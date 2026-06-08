Non facciamolo diventare woke! Idris Elba dice definitivamente no a un James Bond di colore

Idris Elba ha dichiarato di non essere interessato a interpretare James Bond, affermando che il pubblico globale non sarebbe pronto per un agente 007 di colore. Le sue parole arrivano in risposta alle voci che lo vedevano come possibile successore di Daniel Craig nel ruolo. Elba ha detto chiaramente di non voler rendere il personaggio “woke” e ha escluso la possibilità di interpretare il ruolo in futuro.

Idris Elba ha messo definitivamente a tacere le voci che da anni lo indicano come possibile successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, dichiarando con franchezza che, a suo avviso, il pubblico globale non è pronto per un agente 007 nero. In una recente intervista rilasciata a British GQ, l’attore cinquantatreenne ha spiegato che le indiscrezioni sul suo coinvolgimento non sono mai state basate su fondamenta concrete, definendo l’idea di interpretare l’iconico personaggio come qualcosa di poco realistico per il mercato cinematografico attuale. Secondo Elba, la natura stessa del franchise e le aspettative culturali di alcuni mercati... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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