Nomina di livello nazionale per Alessandro Campi | il professore dell' Unipg entra nel cda degli Uffizi
Alessandro Campi, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031. La nomina ha validità per cinque anni e riguarda il consiglio che gestisce la storica istituzione fiorentina.
Alessandro Campi, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali del dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione delle Gallerie degli Uffizi di Firenze per il quinquennio 2026-2031. La nomina. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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