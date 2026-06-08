Nasce il Festival Ruspoli | a Vigoleno la prima edizione tra arte storia e atmosfere anni Venti

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima edizione del Festival Ruspoli si svolge a Vigoleno e celebra la figura della principessa Maria Ruspoli, duchessa di Gramont, che nel 1921 acquistò il castello locale. La nobildonna promosse interventi di restauro e trasformò il castello in un centro culturale vivace e raffinato. La manifestazione combina arte, storia e atmosfere degli anni Venti, creando un evento che ripercorre le vicende legate alla proprietà e alla cultura della residenza storica.

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«Il Festival Ruspoli nasce per celebrare la figura della principessa Maria Ruspoli, duchessa di Gramont, che nel 1921 acquistò il Castello di Vigoleno, ne promosse importanti interventi di restauro e lo trasformò in uno dei salotti culturali più raffinati e vivaci d’Europa - spiega Angelo Rossi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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