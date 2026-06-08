Nasce il Festival Ruspoli | a Vigoleno la prima edizione tra arte storia e atmosfere anni Venti
La prima edizione del Festival Ruspoli si svolge a Vigoleno e celebra la figura della principessa Maria Ruspoli, duchessa di Gramont, che nel 1921 acquistò il castello locale. La nobildonna promosse interventi di restauro e trasformò il castello in un centro culturale vivace e raffinato. La manifestazione combina arte, storia e atmosfere degli anni Venti, creando un evento che ripercorre le vicende legate alla proprietà e alla cultura della residenza storica.
«Il Festival Ruspoli nasce per celebrare la figura della principessa Maria Ruspoli, duchessa di Gramont, che nel 1921 acquistò il Castello di Vigoleno, ne promosse importanti interventi di restauro e lo trasformò in uno dei salotti culturali più raffinati e vivaci d’Europa - spiega Angelo Rossi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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