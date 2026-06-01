Firenze Déco oltre la mostra | un' estate di appuntamenti tra ceramiche architettura e atmosfere degli anni Venti
Dopo il successo riscosso dalla mostra Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti, promossa da Città Metropolitana di Firenze, curata da Lucia Mannini e in corso a Palazzo Medici Riccardi fino al 25 agosto, prende il via un ricco programma di iniziative dedicate all'approfondimento dei temi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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