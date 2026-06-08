Napoli spunta Singo per la fascia destra | il Galatasaray fissa il prezzo

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Singo come possibile rinforzo per la fascia destra. Il club turco, attuale proprietario del giocatore, ha fissato un prezzo di vendita. La società partenopea sta analizzando le condizioni per eventuali trattative di mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sull’interesse concreto o sulle trattative in corso. La ricerca di profili per la rosa prosegue con attenzione.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i reparti che potrebbero essere ritoccati c’è quello delle corsie esterne, considerate una priorità dalla dirigenza azzurra. Nelle ultime ore, dalla Turchia è emerso un nome che conosce già molto bene il campionato italiano: Wilfried Singo L’esterno ivoriano, classe 2000, è finito nel mirino del club partenopeo dopo le positive esperienze vissute in Serie A. Le sue qualità atletiche, la capacità di coprire tutta la fascia e la versatilità tattica lo rendono un profilo particolarmente interessante per il Napoli, che sta valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio organico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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