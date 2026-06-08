Napoli Manna accelera per la fascia destra | un nome più avanti di tutti

Il Napoli sta spingendo per chiudere l’acquisto di Anan Khalaili dall’Union Saint-Gilloise nelle prossime settimane. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato i tempi per finalizzare l’affare, che riguarda un giocatore attivo sulla fascia destra. Non sono stati forniti dettagli sul costo o sulla durata del contratto. La trattativa sembra la priorità per il club in questa fase di mercato.

Anan Khalaili nel mirino del Napoli: Giovanni Manna accelera per chiudere l’affare con l’Union Saint-Gilloise entro qualche settimana, secondo ‘Corriere dello Sport’. Gli azzurri hanno individuato il profilo giusto per rinforzare la corsia destra. Il giovane talento israeliano rappresenta la priorità rispetto all’alternativa brasiliana Dodo della Fiorentina. Khalaili, valutato 22,5 milioni, è considerato l’acquisto più probabile per completare il reparto difensivo. Khalaili vs Dodo: il Napoli sceglie l’israeliano. Due candidati in lizza per il ruolo di vice-Di Lorenzo. Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodo della Fiorentina rappresentano le opzioni concrete sul tavolo di Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli accelera per un talento inatteso

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