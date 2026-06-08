Da lunedì 22 giugno, la linea 1 della metropolitana di Napoli sarà chiusa tra Piscinola e Colli Aminei per tre mesi. La sospensione riguarda circa 1,5 chilometri di tratto, interessando le stazioni di Piscinola e Colli Aminei. Durante il periodo, saranno attivi percorsi alternativi tramite autobus. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture. La riapertura è prevista per settembre.

La Linea 1 della metropolitana di Napoli si prepara a una nuova lunga interruzione. Da lunedì 22 giugno a lunedì 14 settembre il tratto compreso tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei resterà chiuso per consentire importanti lavori di sostituzione dei binari, giunti al termine del ciclo di manutenzione ventennale. L'intervento riguarda il rinnovo dell'armamento ferroviario nel tratto nord della metropolitana. Si tratta della seconda fase di un programma già avviato lo scorso anno, quando era stato sostituito uno dei due binari presenti lungo la tratta. Secondo quanto spiegato dai tecnici, i lavori sono necessari per garantire sicurezza ed efficienza alla linea e saranno realizzati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, Linea 1 chiusa tra Piscinola e Colli Aminei per tre mesi: cosa cambia dal 22 giugno

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