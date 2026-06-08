napoli inaugurato murale del rispetto contro violenza e stereotipi nella scuola di ponticelli

Notizia in breve

È stato inaugurato un murale nella scuola di Ponticelli, a Napoli, con lo scopo di sensibilizzare contro la violenza e gli stereotipi. La parete esterna dell’istituto è stata decorata con immagini e scritte che promuovono il rispetto e l’uguaglianza. L’opera si inserisce in un progetto di iniziative scolastiche per contrastare comportamenti discriminatori. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e studenti.