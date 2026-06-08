Napoli inaugurato Murale del Rispetto contro violenza e stereotipi nella scuola di Ponticelli
È stato inaugurato un murale nella scuola di Ponticelli, a Napoli, con lo scopo di sensibilizzare contro la violenza e gli stereotipi. La parete esterna dell’istituto è stata decorata con immagini e scritte che promuovono il rispetto e l’uguaglianza. L’opera si inserisce in un progetto di iniziative scolastiche per contrastare comportamenti discriminatori. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e studenti.
Inaugurato il “Murale del Rispetto” per combattere violenza e stereotipi. La parete di una scuola per denunciare la violenza di genere e le discriminazioni: nasce il “ Murale del Rispetto ” nell’Istituto scolastico superiore “ Sannino De Cillis ” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto studenti provenienti da tutta Italia per la tappa finale di “ Differenze 2.0?, percorso di sensibilizzazione alla parità di genere e all’inclusione. La parete è stata presentata nel corso dell’evento conclusivo nazionale del progetto che si è tenuto a Napoli il 5 e 6 giugno, promosso dall’Uisp grazie al supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidente del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Napoli, inaugurato il Murale del Rispetto: studenti da tutta Italia contro violenza e stereotipi
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: A Ponticelli nasce il "Murale del Rispetto" contro violenza e stereotipi
Inaugurato nella scuola Foscolo il murale "Sguardi sul domani" nell'ambito del progetto Talent Garden [FOTO]Nella mattinata di mercoledì 29 aprile è stato inaugurato il murale intitolato “Sguardi sul domani” sulla facciata di una scuola secondaria,...
Temi più discussi: A Napoli nasce il Murale del Rispetto, progetto promosso da UISP; A Ponticelli nasce il Murale del Rispetto contro violenza e stereotipi; A NAPOLI NASCE IL MURALE DEL RISPETTO STUDENTI DA TUTTA ITALIA A PONTICELLI CONTRO LA VIOLENZA; Studenti da tutta Italia a Napoli contro la violenza di genere.
A NAPOLI - Inaugurato il Murale del Rispetto per combattere violenza e stereotipi ift.tt/mY3T7jO x.com
Un'opera che parla di rispetto, inclusione e diritti. Nel pomeriggio di ieri è stato inaugurato il murales realizzato nell'ambito del Patto di Collaborazione tra Comune di Cologno Monzese e @comComitato BU , nato in occasione della Giornata internazionale c facebook
A NAPOLI - Inaugurato il Murale del Rispetto per combattere violenza e stereotipiLa parete di una scuola per denunciare la violenza di genere e le discriminazioni: nasce il Murale del Rispetto nell’Istituto scolastico superiore Sannino De Cillis di Ponticelli, nella zona orien ... napolimagazine.com
A Napoli il 'murale del rispetto' contro la violenza di genereA Napoli, il 'Murale del rispetto' degli studenti contro la violenza di genere, frutto del progetto nazionale 'Differenze 2.0' ... it.blastingnews.com