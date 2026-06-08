Napoli inaugurato Murale del Rispetto contro violenza e stereotipi nella scuola di Ponticelli

Da puntomagazine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato un murale nella scuola di Ponticelli, a Napoli, con lo scopo di sensibilizzare contro la violenza e gli stereotipi. La parete esterna dell’istituto è stata decorata con immagini e scritte che promuovono il rispetto e l’uguaglianza. L’opera si inserisce in un progetto di iniziative scolastiche per contrastare comportamenti discriminatori. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e studenti.

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Inaugurato il “Murale del Rispetto” per combattere violenza e stereotipi. La parete di una scuola per denunciare la violenza di genere e le discriminazioni: nasce il “ Murale del Rispetto ” nell’Istituto scolastico superiore “ Sannino De Cillis ” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto studenti provenienti da tutta Italia per la tappa finale di “ Differenze 2.0?, percorso di sensibilizzazione alla parità di genere e all’inclusione. La parete è stata presentata nel corso dell’evento conclusivo nazionale del progetto che si è tenuto a Napoli il 5 e 6 giugno, promosso dall’Uisp grazie al supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidente del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Napoli, inaugurato il Murale del Rispetto: studenti da tutta Italia contro violenza e stereotipi

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