Napoli gli studenti del Casanova animano i classici

Si è concluso all’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli il progetto “Animiamo i classici”, parte del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CiPS). L’iniziativa è stata promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durante l’evento, gli studenti hanno partecipato a attività legate alla valorizzazione dei classici attraverso il cinema e le immagini. La finalità del progetto era coinvolgere i giovani nella riscoperta e nell’interpretazione dei testi classici.

Si conclude all’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli il progetto “Animiamo i classici”, inserito nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CiPS) e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con SIEDAS, ha permesso agli studenti di sviluppare competenze nel campo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Risultato finale del percorso è il cortometraggio “Luigi sei un mito!”, realizzato dalla classe 5ªN dell’istituto. Il film sarà proiettato il 9 giugno alle ore 19.30 nella sala cinema della scuola. La storia segue Luigi, uno studente diciassettenne che, durante una visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, resta affascinato dalla statua dell’Ercole Farnese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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