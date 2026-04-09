Animiamo i classici partito il progetto dell' istituto superiore ' Casanova' di Napoli

Nelle ultime settimane, presso l’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli, è partito il progetto “Animiamo i classici”. L’iniziativa fa parte del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CiPS) ed è promossa dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti attraverso attività legate al cinema e alla valorizzazione dei testi letterari classici. Il progetto prevede diverse attività e laboratori dedicati ai giovani partecipanti.

Napoli. Ha avuto inizio nelle scorse settimane, presso l’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli, il progetto dal titolo “Animiamo i classici” che rientra nel CiPS, Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it “Animiamo i classici”: il progetto CiPS all’Istituto “Alfonso Casanova” di NapoliProgetto promosso dal MIC: sceneggiatura, animazione e post?produzione per formare gli studenti al linguaggio audiovisivo NAPOLI – Ha avuto inizio... Al via “Animiamo i classici” al Casanova di NapoliÈ partito nelle scorse settimane, presso l’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli, il progetto “Animiamo i classici”, inserito nel Piano... Si parla di: Animiamo i classici | il progetto CiPS all’Istituto Alfonso Casanova di Napoli. Al via Animiamo i classici al Casanova di NapoliA Napoli parte il progetto per le scuole Animiamo i classici: cinema e didattica per formare studenti creativi e consapevoli ... funweek.it Animiamo i classici: il progetto CiPS all’Istituto Alfonso Casanova di NapoliProgetto promosso dal MIC: sceneggiatura, animazione e post?produzione per formare gli studenti al linguaggio audiovisivo ... lopinionista.it