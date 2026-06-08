Napoli delineato il futuro di De Bruyne? Arriva la rivelazione

Kevin De Bruyne potrebbe restare al Napoli anche nella prossima stagione. Il giocatore belga, dopo dodici mesi, sembra deciso a non lasciare il club, nonostante alcune tensioni avute con l’allenatore durante l’anno. La società e il calciatore sembrano orientati a proseguire insieme, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà anche dalle trattative tra le parti nelle prossime settimane.

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere al Napoli nella prossima stagione. Il belga non avrebbe intenzione di abbandonare il progetto azzurro dopo dodici mesi, nonostante le tensioni avute con Conte durante questa annata. De Bruyne e Napoli: la permanenza dopo l’addio di Conte. La permanenza di De Bruyne rappresenta una decisione già maturata nell’ambiente partenopeo, come viene riportato dal Belgio. Geert Lambaerts, giornalista belga intervistato a Radio Napoli Centrale, ha confermato le intenzioni del calciatore: “ Secondo noi rimarrà a Napoli. Conosce bene l’ambiente, ama la città e cambiare dopo un anno mi sembrerebbe strano “. Il giocatore ha già dimostrato attaccamento alla piazza attraverso i suoi comportamenti pubblici, mantenendo il silenzio mediatico che generalmente accompagna le sue scelte più importanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli, alla ricerca del vero Kevin De Bruyne: i numeri della stagione

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