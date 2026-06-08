Napoli Allegri blinda Olivera | l’uruguaiano resta un punto fermo

Il Napoli ha deciso di confermare il difensore uruguaiano come elemento stabile della rosa, con l’allenatore che ha scelto di blindarlo. La scelta si inserisce nel nuovo progetto tecnico della squadra, che sta già influenzando le decisioni di mercato. La società ha comunicato che l’uruguaiano rimarrà in rosa, senza indicare dettagli sui termini contrattuali o eventuali trattative in corso. La conferma arriva in un momento di riorganizzazione del club sotto la guida tecnica di Allegri.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Allegri considera Olivera una pedina fondamentale per il suo progetto e avrebbe chiesto alla società di non prendere in considerazione eventuali offerte. Una posizione chiara che allontana, almeno per il momento, le ipotesi di una cessione durante questa sessione di mercato. L’ex allenatore di Juventus e Milan apprezza particolarmente le caratteristiche del laterale uruguaiano, ritenuto affidabile sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco. La sua esperienza internazionale e la capacità di adattarsi a diversi sistemi tattici rappresentano qualità che Allegri ritiene preziose per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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