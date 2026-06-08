Mussolini il mistero che dura da 80 anni | Massimo Giletti riapre il caso stasera su Rai 3

Da movieplayer.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai 3, Massimo Giletti riprende il caso di Mussolini con un approfondimento su documenti scomparsi, tra cui un presunto carteggio segreto con Churchill. Sono stati rivisti i dettagli degli ultimi giorni del Duce, con riferimenti a misteri ancora irrisolti e a informazioni mancanti da decenni. La trasmissione analizza materiali e testimonianze che potrebbero rivelare nuovi aspetti di quella fase storica.

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Documenti scomparsi, il presunto carteggio segreto tra Churchill e Mussolini e i misteri degli ultimi giorni del Duce: Massimo Giletti indaga su una delle vicende più controverse del Novecento. A oltre ottant'anni dalla morte di Benito Mussolini, restano ancora interrogativi che continuano ad alimentare il dibattito storico. Tra questi c'è quello del presunto carteggio segreto con Winston Churchill, una corrispondenza mai ritrovata che, secondo alcune teorie, potrebbe custodire verità scomode sugli anni della Seconda guerra mondiale. Da questa ipotesi prende il via lo speciale condotto da Massimo Giletti stasera su Rai 3, un viaggio tra documenti, testimonianze e ricostruzioni che prova a fare luce su uno dei misteri più discussi del Novecento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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