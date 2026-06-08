Mussolini il mistero che dura da 80 anni | Massimo Giletti riapre il caso stasera su Rai 3

Notizia in breve

Stasera su Rai 3, Massimo Giletti riprende il caso di Mussolini con un approfondimento su documenti scomparsi, tra cui un presunto carteggio segreto con Churchill. Sono stati rivisti i dettagli degli ultimi giorni del Duce, con riferimenti a misteri ancora irrisolti e a informazioni mancanti da decenni. La trasmissione analizza materiali e testimonianze che potrebbero rivelare nuovi aspetti di quella fase storica.