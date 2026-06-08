Mostra ' Del vedere e del sentire' di Franco Marrocco
Sabato 13 giugno alle 18, presso la Fondazione La Verde La Malfa nel Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta, si concluderà la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco. La mostra, aperta al pubblico con ingresso gratuito, presenta opere del docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. La rassegna sarà visitabile fino alla chiusura, prevista per quella stessa giornata.
Sabato 13 giugno 2026 (ore 18 - ingresso libero) presso la Fondazione La Verde La Malfa - Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) si chiuderà la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco, docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, istituzione di cui è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Marcel Cerdan, une légende française
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