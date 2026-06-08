Montichiari | Ri-specchiarsi

Notizia in breve

Un progetto artistico di danza contemporanea e teatro-danza sta attraversando diverse location, tra cui castelli, ville storiche, giardini e parchi. Si tratta di un percorso itinerante che coinvolge più spazi culturali, adattandosi alle caratteristiche di ogni ambiente. La performance si svolge in modo fluido e dinamico, portando sul palco artisti e spettatori in un viaggio tra diversi ambienti e atmosfere.