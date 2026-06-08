Montichiari | Ri-specchiarsi
Un progetto artistico di danza contemporanea e teatro-danza sta attraversando diverse location, tra cui castelli, ville storiche, giardini e parchi. Si tratta di un percorso itinerante che coinvolge più spazi culturali, adattandosi alle caratteristiche di ogni ambiente. La performance si svolge in modo fluido e dinamico, portando sul palco artisti e spettatori in un viaggio tra diversi ambienti e atmosfere.
Un progetto artistico di danza contemporanea e teatro-danza. Un percorso animato e itinerante che si adatta a diverse locations: castelli, ville storiche, giardini, parchi e altri spazi culturali. Una serie di performances della durata di 23 minuti ciascuna accompagnano il pubblico in un viaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Notizie e thread social correlati
Montichiari: Montichiari MedioevaleDurante un fine settimana, Montichiari si trasforma in un borgo medievale, offrendo ai visitatori un’esperienza che ripercorre epoche passate.