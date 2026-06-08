A 42 anni, un uomo studia geografia a Monte Roberto con l’obiettivo di affrontare l’autismo. Ha completato quasi tutto il percorso e deve sostenere un solo esame più la tesi. Tuttavia, nell’ultima fase, si trova senza il supporto del tutor che lo accompagnava nello studio. La persona che lo aiutava a prepararsi all’esame si è trovata sola durante l’ultimo test, lasciandolo senza assistenza.

MONTE ROBERTO - Gli manca un solo esame, poi la tesi. Ma proprio nell’ultimo tratto del percorso universitario Giacomo rischia di restare senza la persona che lo aiuta a studiare. Ha 42 anni, è autistico, non parla ed è iscritto a Geologia all’università di Chieti. L’esame da preparare è Petrografia e petrogenesi. Per affrontarlo ha bisogno di un tutor con formazione scientifica, capace di affiancarlo nello studio con metodo e continuità. La famiglia lo paga privatamente, ma da settimane non riesce a trovare nessuno. L’appello A chiedere aiuto è la madre, Maria Rosaria Borgognoni, che vive con il figlio a Monte Roberto, nella zona di via Jesi, alla periferia di Jesi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Monte Robrto, a 42 anni il corso in geografia per sfidare l?autismo. Giacomo, laurea appesa a un tutor: «All?ultimo esame siamo rimasti soli»

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Corso in geografia per sfidare lautismo, ma serve un tutor per lultimo esame: «Rimasti soli».

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