Mondiali | gli Usa rifiutano il visto al miglior arbitro africano

Le autorità degli Stati Uniti hanno negato il visto all'arbitro somalo Omar Artan, designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei Mondiali 2026. L'arbitro è stato rimandato in Turchia. La decisione si è verificata prima dell'inizio delle competizioni. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del rifiuto del visto. L'episodio riguarda un giudice internazionale di alto livello.

AGI - Le autorità statunitensi hanno impedito l'ingresso negli Stati Uniti all' arbitro somalo Omar Artan, designato dalla Fifa per dirigere alcune partite dei Mondiali del 2026, e lo hanno rimandato in Turchia. La vicenda, riportata dal Daily Star, riguarda uno dei più apprezzati direttori di gara africani, premiato come miglior arbitro del continente nel 2025. Artan ha inoltre arbitrato la finale di ritorno della Champions League africana tra Pyramids e Mamelodi Sundowns lo scorso anno. Si rischia un caso, Mondiali al via l'11 giugno. Secondo il quotidiano britannico, il dirigente somalo era riuscito a ottenere il visto dopo una lunga attesa. 🔗 Leggi su Agi.it

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