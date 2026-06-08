L'ambasciatore iraniano in Messico ha annunciato che, per partecipare ai Mondiali del 2026, le autorità statunitensi richiedono ai tifosi iraniani di entrare e uscire dal paese entro 24 ore. Le restrizioni sono state imposte come condizione per la partecipazione della squadra iraniana alla competizione. La notifica è arrivata dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti ha indicato questa misura come condizione per il soggiorno dei supporter iraniani.

A rendere note le restrizioni è stato l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, spiegando che la squadra è stata informata delle limitazioni previste dalle autorità statunitensi: "Possiamo entrare la mattina e dobbiamo ripartire lo stesso giorno" "Entrare negli Stati Uniti la m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali di calcio 2026, Trump detta le condizioni all’Iran per la partecipazione: “Entrare ed uscire dagli Usa entro 24 ore”

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