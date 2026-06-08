mondiali 2026 dove si giocano ecco tutti gli stadi

I Mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Questa sarà la prima volta che il torneo si tiene in tre nazioni diverse contemporaneamente. La competizione coinvolgerà vari stadi distribuiti tra i tre paesi. La fase finale si giocherà in più di un luogo, con le partite di eliminazione diretta concentrate in alcune città. La scelta di più sedi rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti.

Milano, 5 giugno 2026 - Per la prima volta nella storia, i Mondiali di calcio andranno in scena in tre Paesi differenti, ossia Canada, Messico e Stati Uniti. Nel complesso saranno 16 gli stadi impiegati per giocare le 104 sfide in programma: non c'erano a disposizione così tanti impianti dall'edizione del 2002 giocata in Corea del Sud e in Giappone. La partita inaugurale, quella fra Messico e Sudafrica, si disputerà all'Estadio Azteca di Città del Messico, mentre l'atto conclusivo si terrà sul campo del MetLife Stadium, nel New Jersey. Gli stadi in Messico. Estadio Azteca di Città del Messico (capienza 83mila spettatori, inaugurazione nel 1966) Estadio Akron di Guadalajara (capienza 48mila spettatori, inaugurazione nel 2010) Estadio BBVA di Monterrey (capienza 53,5mila spettatori, inaugurazione nel 2015) Gli stadi negli Usa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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