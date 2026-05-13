Cuscini zaini strumenti musicali | tutti gli oggetti che non si potranno portare negli stadi ai Mondiali

Manca meno di un mese all'inizio del Mondiale di calcio che si svolgerà in Canada, Stati Uniti e Messico. Le autorità hanno stabilito alcune regole per l'accesso agli stadi, vietando l’ingresso di alcuni oggetti come cuscini, zaini e strumenti musicali. Queste restrizioni saranno applicate ai tifosi che assisteranno alle partite, con controlli più severi all’ingresso degli impianti.

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Manca ormai poco meno di un mese per l’inizio del Mondiale di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico (11 giugno-19 luglio) e la Fifa “prepara” i tifosi che affolleranno gli stadi pubblicando le linee guida sul comportamento negli spalti ma soprattutto cosa non si potrà introdurre all’interno degli impianti. Il codice di condotta dello stadio. ll documento di 35 pagine e redatto in tre lingue, include un lungo elenco di oggetti e comportamenti proibiti. Tra gli oggetti vietati figurano ovviamente le armi ma anche oggetti come palloncini e "dispositivi che producono rumore o altri suoni eccessivamente forti, come vuvuzela, fischietti, trombe ad aria compressa, altoparlanti, ecc.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cuscini, zaini, strumenti musicali: tutti gli oggetti che non si potranno portare negli stadi ai Mondiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tra zaini, fedi nuziali e cuffiette: tutto quello che hanno perso gli udinesi negli ultimi giorniCapita a tanti di perdere qualcosa per strada, o di appoggiare un oggetto da qualche parte per poi dimenticarselo lì.