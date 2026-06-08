Mondiale Endurance impresa di Saltarelli a Spa-Francorchamps | vince al rientro dopo il grave infortunio

Notizia in breve

Simone Saltarelli ha vinto una gara nel Campionato Mondiale Endurance a Spa-Francorchamps, tornando in pista dopo un grave incidente. L’incidente al Bol d’Or aveva causato l’amputazione di parte di un dito. La vittoria è arrivata al suo ritorno in gara, segnando un risultato importante dopo il grave infortunio. La corsa si è conclusa con l’atleta al primo posto, in una gara disputata sulla pista belga.