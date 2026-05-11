Motori accesi a Spa-Francorchamps | Giacomo Pedrini punta al podio europeo

Da cesenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi un anno dal suo debutto sul circuito di Spa-Francorchamps, Giacomo Pedrini si prepara a partecipare al secondo appuntamento della Gt-Cup Europe 2026 sullo storico tracciato belga. I motori sono stati accesi e il pilota si concentra sulla gara, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante in questa fase della stagione. La competizione si svolgerà nel fine settimana, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport.

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A quasi un anno di distanza dal suo debutto sul circuito di Spa-Francorchamps, Giacomo Pedrini è pronto a tornare sullo storico tracciato belga in occasione del secondo appuntamento della Gt-Cup Europe 2026. Dopo i primi punti conquistati nel round inaugurale di Portimão, il giovane talento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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