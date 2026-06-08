Mondiale 2026 finalmente ci siamo | al via la competizione più attesa del pianeta

Da serieagoal.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mondiale 2026 inizierà giovedì 11 giugno. La competizione si svolgerà in diverse città e paesi, coinvolgendo numerose squadre nazionali. La fase di apertura prevede partite di qualificazione e incontri tra le nazionali partecipanti. La manifestazione durerà diverse settimane e culminerà con la finale prevista alla fine del mese. La competizione rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

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L’attesa è terminata. Giovedì 11 giugno prenderà ufficialmente il via il Mondiale 2026, l’evento calcistico più seguito e prestigioso del panorama internazionale. Ad aprire la competizione sarà la sfida tra Messico e Sudafrica, primo capitolo di un torneo che promette spettacolo e numerose emozioni. Questa edizione entrerà nella storia per diversi motivi. Innanzitutto, sarà ospitata da tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada. Si tratta della seconda volta che la Coppa del Mondo viene ospitata da più Paesi, dopo l’edizione del 2002 disputata in Corea del Sud e Giappone. La vera novità riguarda però il format della competizione. Per la prima volta nella storia dei Mondiali parteciperanno ben 48 squadre, rispetto alle 32 delle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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