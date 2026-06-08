Un libraio di Rabat, attivo da più di 50 anni e noto per aver letto circa 4.000 libri, vive tra le pagine della Medina. Quest’anno, mentre la città è nominata Capitale Mondiale del Libro UNESCO 2026, lui rappresenta una presenza storica nel mondo della cultura locale, senza aver mai ricevuto riconoscimenti ufficiali. La sua attività si svolge in modo discreto, mantenendo vivo il legame con la tradizione libraria della città.

Nell’anno in cui Rabat porta il titolo di Capitale Mondiale del Libro UNESCO 2026, c’è un uomo che quella vocazione la incarna da oltre mezzo secolo, senza cerimonie né riconoscimenti ufficiali. Si chiama Mohammed Aziz, ha settantadue anni, e da quando ne aveva quindici non ha mai smesso di leggere. Ogni giorno. Per almeno otto ore. Seduto su due cuscini consumati, circondato da torri di carta stampata che si alzano fino al soffitto della sua minuscola libreria nel cuore della Medina di Rabat. Mohammed Aziz, il libraio più antico della Medina di Rabat. Sulla Avenue Mohammed V, l’arteria principale che attraversa la città antica, c’è un angolo che i passanti imparano a riconoscere. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mohammed Aziz, il libraio di Rabat che ha letto 4.000 libri e vive tra le pagine della Medina

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