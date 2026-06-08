di Stefano Cori Mkhitaryan rinnoverà per un altro anno con l’Inter, il reparto nevralgico della squadra nerazzurra prende sempre più forma. Il calciomercato dell’ Inter entra nel vivo con importanti novità che riguardano la linea mediana del campo. Le ultime conferme arrivano direttamente dal Direttore Sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, il quale ha blindato il futuro di uno dei senatori dello spogliatoio: Henrikh Mkhitaryan. L’Inter e il centrocampista armeno andranno avanti insieme, ma l’assetto tattico della squadra e le gerarchie interne sono destinati a mutare profondamente sotto la guida del tecnico Cristian Chivu. Mkhitaryan rinnova con l’Inter: pronto un ruolo da comprimario di lusso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mkhitaryan resterà all’Inter, Chivu ha il suo centrocampista di esperienza: il reparto prende forma

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BOMBA CHALANOGLU E SU PALESTRA SI ATTENDE LA SVOLTA DECISIVA

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L’Inter blinda Mkhitaryan per un’altra stagione: il centrocampista armeno ha detto sì al rinnovo contrattualeL'Inter e Henrikh Mkhitaryan hanno firmato un nuovo contratto che li legherà fino alla fine della prossima stagione.

Chivu Inter, il tecnico prepara la svolta tattica: il 4?3?3 prende forma e il mercato a centrocampo entra nel vivoL’Inter si avvicina a una fase di cambiamento, con il tecnico che sta lavorando a un nuovo modulo e a una revisione del centrocampo.

Temi più discussi: Inter-de Vrij è un 50 e 50, l'esperto annuncia: Un certo tipo di club ha già approcciato con l'agente; Chivu | Inter ho ancora fame Temevo l' esonero il club mi ha protetto Il mercato? un' agonia; Brahim Diaz resterà al Real Madrid: decisiva la volontà del marocchino, niente ritorno in Serie A.

Ausilio a Supernova: Mkhitaryan negozia le condizioni personalmente, non ci sono agenti coinvolti. È l'unico caso di giocatore che fa le cose da solo. Resterà all’Inter… perché è su un altro livello La grandezza di un giocatore si misura in campo, ovvio. Ma a x.com

Piero Ausilio Lui (Mkhitaryan) resterà all'Inter per un po'... l'armeno è qualcosa di completamente diverso, ha detto a Supernova. reddit

Inter, fatta per il rinnovo di Mkhitaryan: l'annuncio di AusilioNiente addio all'Inter o al calcio: Mkhitaryan prolungherà il proprio contratto con i nerazzurri per un altro anno. A rivelarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che spiega come il calciatore ab ... fantacalcio.it

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