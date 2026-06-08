Minetti e Cipriani raddoppiano la causa plurimilionaria contro il Fatto e la Rai

Il prossimo 26 giugno si terrà il primo incontro di mediazione legale in un procedimento giudiziario avviato contro la testata giornalistica, il suo direttore e altri coinvolti. La causa, promossa da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, riguarda presunte richieste di risarcimento di diversi milioni di euro. I legali dei querelanti hanno presentato un’istanza di mediazione davanti al Tribunale di Roma. La causa si basa su una richiesta di risarcimento danni di natura economica.

È fissato per il 26 giugno il primo incontro di mediazione legale nell’ambito della causa promossa davanti al Tribunale di Roma dai legali di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani contro la società editrice del il Fatto quotidiano, il direttore Marco Travaglio e più di una decina di. 🔗 Leggi su Today.it

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