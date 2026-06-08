A Maddaloni, quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver minacciato e costretto con violenza un ex collaboratore di giustizia. Secondo l’accusa, volevano impossessarsi della sua abitazione in modo illecito. Le forze dell’ordine hanno fermato i quattro, che sono stati accusati di violenza privata aggravata e minacce. L’indagine ha portato all’arresto, e gli uomini sono stati portati in custodia.

È di quattro persone arrestate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Maddaloni (Caserta), dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari in carcere per violenza privata aggravata e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso. I fatti sono stati ricostruiti grazie a un’indagine avviata tra aprile e giugno 2026, che ha portato alla luce episodi di intimidazione e minacce nei confronti di un ex collaboratore di giustizia e dei suoi familiari. Le indagini e l’operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni, su mandato della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce a un ex collaboratore di giustizia a Maddaloni, 4 arrestati: volevano occupargli la casa abusivamente

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