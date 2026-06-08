A Maddaloni quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver minacciato e picchiato un collaboratore, usando un calcio come arma. I fermati avrebbero anche richiesto ai familiari della vittima una somma di denaro per l’occupazione di un locale. Secondo le indagini, le violenze e le minacce sarebbero state messe in atto per costringere la vittima a lasciare il suo ruolo.

Come hanno usato il calcio di un'arma per colpire la vittima?. Quale somma di denaro hanno chiesto ai familiari per l'occupazione?. Chi sono gli altri soggetti coinvolti nell'occupazione abusiva dell'immobile?. Perché il gruppo criminale voleva costringere la famiglia all'esilio?.? In Breve Indagini condotte dai Carabinieri tra aprile e giugno 2026 a Maddaloni.. Aggressione fisica alla vittima con il calcio di un'arma da fuoco.. Minacce ai familiari per ottenere denaro e occupazione abusiva dell'immobile.. Misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Napoli.. Arresti a Maddaloni per violenze e minacce legate al metodo mafioso: quattro persone in carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maddaloni, 4 arresti: violenze e minacce per espellere un collaboratore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonino Madonia Sfida Riina: Il Boss di Resuttana, le Stragi e i Servizi Segreti

Notizie e thread social correlati

Maddaloni, ex collaboratore di giustizia minacciato e costretto a lasciare casa: 4 arrestiI carabinieri di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della...

Intimidazioni mafiose a Maddaloni, blitz: 4 arresti per violenzeQuattro persone sono state arrestate a Maddaloni con l’accusa di aver compiuto violenze e minacce utilizzando metodi mafiosi.

Si parla di: Ex pentito minacciato con la pistola e costretto all'esilio: 4 arresti.

Vattene o ti spariamo: ex collaboratore di giustizia costretto a lasciare casa a Maddaloni, 4 arrestiI carabinieri hanno arrestato quattro persone a Maddaloni: avrebbero minacciato un ex collaboratore di giustizia, obbligandolo a lasciare la casa popolare ... fanpage.it

Maddaloni, ex collaboratore di giustizia minacciato e costretto a lasciare casa: 4 arrestiI carabinieri di Maddaloni hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su ... msn.com