Milano taser alla Polizia | le associazioni temono discriminazioni

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le associazioni hanno espresso preoccupazione riguardo all’introduzione del taser per le forze di polizia a Milano, temendo possibili discriminazioni nei confronti delle minoranze. La discussione sulla delibera è stata influenzata dal caso di una persona coinvolta in un episodio giudiziario, che ha portato a un dibattito pubblico sulla sicurezza e sui rischi legati all’uso di questa tecnologia. La questione si collega a dubbi sulla tutela dei diritti delle minoranze durante le operazioni di polizia.

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Come influenzerà l'uso del taser la sicurezza delle minoranze a Milano?. Perché il caso di Bruna condiziona il voto sulla nuova delibera?. Quali corsi di formazione riceveranno gli agenti per evitare discriminazioni?. Cosa prevede il piano comunale per proteggere i cittadini più vulnerabili?.? In Breve Caso Bruna: agente condannato a 10 mesi per lesioni aggravate nel 2023. Pride 2026 programmato per sabato 28 giugno a Milano. Lamberto Bertolè cita piano contro le discriminazioni approvato a novembre. Monica Romano oppone il voto alla delibera per timori su soggetti fragili. Il dibattito sul taser a Milano: tensioni tra sicurezza e diritti in vista del voto comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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