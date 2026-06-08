Milano taser alla Polizia | le associazioni temono discriminazioni

Notizia in breve

Le associazioni hanno espresso preoccupazione riguardo all’introduzione del taser per le forze di polizia a Milano, temendo possibili discriminazioni nei confronti delle minoranze. La discussione sulla delibera è stata influenzata dal caso di una persona coinvolta in un episodio giudiziario, che ha portato a un dibattito pubblico sulla sicurezza e sui rischi legati all’uso di questa tecnologia. La questione si collega a dubbi sulla tutela dei diritti delle minoranze durante le operazioni di polizia.