La polizia locale di Milano potrà utilizzare il taser dopo l’approvazione, ma il PD è diviso sulla decisione. La discussione si concentra sui rischi per la salute dei cittadini più fragili e sui pericoli clinici associati a una scarica di 50. La decisione ha suscitato dibattiti interni al partito, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali misure di sicurezza o limitazioni specifiche.

? Domande chiave Come influirà l'uso del taser sulla salute dei cittadini più fragili? Quali sono i rischi clinici reali legati alla scarica da 50.000 volt? Quanto costerà esattamente il nuovo equipaggiamento per la polizia locale? Perché il PD è diviso sull'introduzione di questa nuova tecnologia??? In Breve Investimento di 42.500 euro più 2.700 per armadietti e attrezzature tecniche. Rischio mortalità stimato dello 0,25% per ogni 400 utilizzi del dispositivo. Dubbi sanitari di Tommas . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, via libera al taser per la polizia locale: il PD è diviso

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Sicurezza, città divisa sul taser ai Ghisa: ora decide il Consiglio

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