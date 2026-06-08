Meteo cambia tutto a metà settimana | fino a 36 gradi ecco dove

A metà settimana le temperature raggiungeranno fino a 36 gradi, segnando un cambiamento rispetto alle settimane precedenti. Dopo un periodo di clima instabile e variazioni di temperatura, si prevede un miglioramento con un aumento dei valori termici. Il cambiamento interesserà diverse regioni, portando condizioni più calde e soleggiate. Non sono state segnalate precipitazioni significative o fenomeni estremi legati a questa ondata di caldo.

Dopo settimane caratterizzate da un clima spesso instabile e da temperature altalenanti, il tempo è pronto a cambiare volto. Le prossime giornate segneranno infatti l’inizio di una fase decisamente più estiva su gran parte della penisola, anche se non tutte le regioni vivranno lo stesso scenario. Secondo le ultime previsioni, l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo favorirà un aumento delle temperature e una maggiore stabilità atmosferica. Tuttavia, mentre il Centro-Sud dovrà fare i conti con una vera e propria impennata del caldo, il Nord sarà ancora interessato da alcuni episodi di maltempo prima dell’arrivo definitivo dell’estate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

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