Meteo arriva il primo grande caldo dell' estate | le previsioni dei prossimi giorni
Il primo grande caldo dell’estate sta arrivando, con temperature in aumento deciso soprattutto al Centro-Sud. Le previsioni indicano giornate calde e soleggiate, mentre al Nord il cielo si schiarirà dopo giorni di nuvolosità. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con picchi più alti nelle zone centrali e meridionali. La situazione meteorologica si stabilizzerà nelle prossime ore, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso.
Deciso aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord tornerà il sole dopo il maltempo degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
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