Il CEO di Intesa Sanpaolo ha affermato che non si può riaprire ogni anno il dibattito sulla tassazione delle banche, richiamando gli accordi già raggiunti con il Governo. Messina ha sottolineato che tornare periodicamente a discutere di una nuova tassazione sugli istituti di credito non è la strada più corretta. La posizione si basa sulla necessità di rispettare gli impegni presi e di evitare continui cambiamenti normativi nel settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il CEO di Intesa Sanpaolo richiama gli accordi raggiunti con il Governo. Tornare periodicamente a discutere di una nuova tassazione sugli istituti di credito non rappresenta, secondo Carlo Messina, nella foto d’apertura, la strada più corretta. L’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo è intervenuto sul tema nel corso di una conferenza stampa, ricordando come la questione fosse già stata affrontata e definita attraverso un’intesa raggiunta lo scorso anno. Messina ha fatto riferimento alle discussioni nate attorno agli extraprofitti bancari, sottolineando che l’accordo siglato con l’esecutivo aveva una durata pluriennale e non era stato concepito per essere rimesso in discussione con cadenza annuale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Messina: «Sulla tassazione delle banche non si può riaprire il dibattito ogni anno»

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