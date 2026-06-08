Mercato Juve | sale Vicario ma ci sono sei portieri nella lista Tra questi il prossimo numero uno bianconero

Sul mercato della Juventus, il portiere Vicario ha registrato un aumento di valore, ma la rosa di candidati per il ruolo si è ampliata a sei nomi. Tra questi ci sono Maignan, Martinez e Alisson. L’allenatore chiede un portiere che possa essere un leader in porta e ha stilato una lista di possibili acquisti. La società sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

di Luca Fioretti Da Maignan e Vicario fino al Dibu Martinez e Alisson: Spalletti esige un portiere leader per la sua Juventus, la lista completa. Aggiornamento 8 giugno 2026: Sale Vicario per la porta. Il mercato Juve dei portieri sembra prendere quota, ma Spalletti vorrebbe Dibu Martinez. La Juventus è pronta a una profonda rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Le indicazioni della guida tecnica alla dirigenza sono state estremamente chiare: dopo un’annata complicata segnata dalla continua alternanza tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin, l’allenatore Luciano Spalletti vuole sempre un profilo esperto per la porta. L’obiettivo è affidare le chiavi della retroguardia a un leader carismatico e di assoluta affidabilità internazionale, capace di garantire certezze granitiche a tutto il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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MERCATO JUVE Colpaccio a Zero! La Juve Sfida il Real!

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Mercato Juve: da Maignan al Dibu Martinez, i sei nomi per la porta. Tra questi il prossimo numero uno bianconeroLa Juventus sta valutando sei candidati per la porta, tra cui Maignan, Vicario, Dibu Martinez e Alisson.

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