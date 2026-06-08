Maxi esercitazione dell' Svs 90 volontari impegnati in notturna su sette scenari complessi Foto

Da livornotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un maxi esercitazione dell'Svs ha coinvolto 90 volontari in un'operazione notturna su sette scenari complessi. Gli scenari, ispirati a fatti di cronaca reale, sono stati affrontati in una simulazione che si è protratta fino alle 4 del mattino. L’attività ha richiesto un intenso lavoro organizzativo, con i volontari impegnati in diverse situazioni di emergenza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi specifici o risultati dell’esercitazione.

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Sette scenari complessi, ispirati a reali fatti di cronaca, e una macchina organizzativa che ha lavorato senza sosta fino alle 4 del mattino. Si è conclusa con successo la maxi esercitazione che nello scorso fine settimana ha visto impegnati 90 operatori della Svs, uniti con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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