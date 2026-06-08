Maxi esercitazione dell' Svs 90 volontari impegnati in notturna su sette scenari complessi Foto

Notizia in breve

Un maxi esercitazione dell'Svs ha coinvolto 90 volontari in un'operazione notturna su sette scenari complessi. Gli scenari, ispirati a fatti di cronaca reale, sono stati affrontati in una simulazione che si è protratta fino alle 4 del mattino. L’attività ha richiesto un intenso lavoro organizzativo, con i volontari impegnati in diverse situazioni di emergenza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi specifici o risultati dell’esercitazione.