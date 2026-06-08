Mattarella | la Marina è pilastro strategico nei conflitti globali

La Marina svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza nazionale, garantendo il controllo delle rotte strategiche e la protezione delle frontiere marittime. La deterrenza navale, attraverso esercitazioni e presenza costante in aree di crisi, mira a dissuadere eventuali aggressioni. In ambito internazionale, mantiene la stabilità regionale e supporta le operazioni di pace. La sua presenza rappresenta un elemento chiave per prevenire escalation di tensioni e conflitti armati.

? Domande chiave? In Breve Il ruolo della Marina Militare nel dei conflitti globali. Al Quirinale, in occasione della Giornata della Marina Militare, Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza strategica delle forze navali in un contesto internazionale caratterizzato da scontri bellici. Il Presidente della ha ricevuto l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, che ricopre la carica di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, insieme a una delegazione di militari della Forza Armata. Presenza e deterrenza: le funzioni chiave della difesa navale. Durante l’incontro istituzionale, la massima carica dello Stato ha evidenziato come la Marina continui a garantire compiti essenziali per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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