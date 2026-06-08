Il presidente della Repubblica ha dichiarato che le tensioni e i conflitti internazionali attuali mettono alla prova le capacità di risposta di alleanze come la NATO, dell’Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali. Ha sottolineato che le crisi globali richiedono un impegno costante e coordinato tra gli attori coinvolti. La sua dichiarazione è arrivata in un contesto di aumentate tensioni tra stati e di crisi in diverse aree del mondo.

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Mattarella: Conflitti globali mettono alla prova Nato, Ue e organizzazioni internazionali

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