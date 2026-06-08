Mattarella | Essenziale difendere le regole della cooperazione

Il presidente ha affermato che, in una fase di grandi cambiamenti, è essenziale difendere le regole della cooperazione internazionale. Ha sottolineato come gli assetti geopolitici, le tensioni e i conflitti mettano alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, dell’Europa e della credibilità delle organizzazioni internazionali, incluse le Nazioni Unite. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di mantenere saldi i principi di cooperazione tra gli stati in un contesto di instabilità globale.

AGI - "Viviamo una fase caratterizzata da stravolgimenti" e gli "assetti geopolitici, le tensioni e i conflitti stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica", dell'Europa "e la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale difendere le regole di cooperazione costruite nel secondo dopoguerra", per "impedire che le relazioni tra gli stati subiscano" una regressione "verso il contrasto permanente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare. 🔗 Leggi su Agi.it

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Mattarella: Importante difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra

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