In occasione dell’anniversario della Marina Militare, il Presidente della Repubblica ha sottolineato l’importanza di difendere le regole di cooperazione tra Stati e del diritto internazionale, in un contesto di crescente incertezza strategica.

Le parole del Capo dello Stato per l’anniversario della Marina Militare. In un quadro di grande incertezza strategica, ha detto il Presidente Mattarella, appare fondamentale difendere le regole di cooperazione fra Stati e del diritto internazionale. Servizio di Raffaella Frullone. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Tv2000.it - Mattarella: difendere regole cooperazione del dopoguerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mattarella: difendere regole cooperazione del dopoguerra

Notizie e thread social correlati

Mattarella: "Essenziale difendere le regole della cooperazione"Il presidente della Repubblica ha affermato che è fondamentale proteggere le regole della cooperazione internazionale.

Vittime del terrorismo, Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani. Meloni: “Ricordare per difendere democrazia”Il presidente della Repubblica ha deposto una corona di fiori in via Caetani, davanti alla lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo di...

Temi più discussi: Mattarella Difendere le regole di cooperazione internazionale; Mattarella Difendere le regole di cooperazione internazionale; Mattarella: Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra; Mattarella: Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra.

Nella Giornata della #MarinaMilitare, #Mattarella ricorda l'importanza di difendere le regole di cooperazione nate nel secondo dopoguerra per fermare il crescente contrasto tra gli Stati. Le tensioni globali stanno mettendo alla prova NATO, UE e ONU. x.com

Mattarella, difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra(ANSA) - ROMA, 08 GIU - In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secon ... corrieredellosport.it

Mattarella: 'Difendere le regole di cooperazione post-belliche è cruciale'Mattarella invita a difendere le regole di cooperazione e le istituzioni multilaterali sorte dopo la Seconda guerra mondiale ... it.blastingnews.com