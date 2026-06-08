Mattarella | difendere regole cooperazione del dopoguerra

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell’anniversario della Marina Militare, il Presidente della Repubblica ha sottolineato l’importanza di difendere le regole di cooperazione tra Stati e del diritto internazionale, in un contesto di crescente incertezza strategica.

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Le parole del Capo dello Stato per l’anniversario della Marina Militare. In un quadro di grande incertezza strategica, ha detto il Presidente Mattarella, appare fondamentale difendere le regole di cooperazione fra Stati e del diritto internazionale. Servizio di Raffaella Frullone. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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