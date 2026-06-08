Martin penalizzato ma nel paddock è polemica Di Giannantonio | Folle questo può uccidere Rivola | È un errore che non deve fare

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Ungheria, Jorge Martin ha causato un maxi-incidente alla prima curva, provocando danni e interruzioni. Martin è stato penalizzato, ma nel paddock si sono scatenate polemiche. Di Giannantonio ha commentato che l’incidente è “folle e può uccidere”, mentre Rivola ha detto che si tratta di “un errore che non deve ripetersi”. Nessuna altra informazione sui provvedimenti ufficiali o sulle conseguenze per i piloti coinvolti.

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Il maxi-incidente provocato da Jorge Martin alla prima curva del Gp di Ungheria ha lasciato macerie non solo in pista. Il pilota spagnolo della Aprilia è stato ufficialmente sanzionato dai FIM MotoGP Stewards: nel prossimo appuntamento del Motomondiale in Repubblica Ceca il 21 giugno dovrà scontare un doppio Long Lap Penalt y. Di fatto, la sua gara a Brno è già compromessa. Il minimo, per una manovra che ha trasformato la sua moto in un proiettile vagante travolgendo il compagno Marco Bezzecchi oltre a Fermín Aldeguer, Raúl Fernández e Fabio Di Giannantonio. I commissari l’hanno giudicato “guida irresponsabile”, applicando il regolamento. Ma in molti ora chiedono sanzioni più severe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Martin penalizzato, ma nel paddock è polemica. Di Giannantonio: “Folle, questo può uccidere”. Rivola: “È un errore che non deve fare”
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