Martin penalizzato ma nel paddock è polemica Di Giannantonio | Folle questo può uccidere Rivola | È un errore che non deve fare

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria, Jorge Martin ha causato un maxi-incidente alla prima curva, provocando danni e interruzioni. Martin è stato penalizzato, ma nel paddock si sono scatenate polemiche. Di Giannantonio ha commentato che l’incidente è “folle e può uccidere”, mentre Rivola ha detto che si tratta di “un errore che non deve ripetersi”. Nessuna altra informazione sui provvedimenti ufficiali o sulle conseguenze per i piloti coinvolti.