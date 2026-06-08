Marco Cresci racconta la magia degli atelier contemporanei | apre la mostra In Studio
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Il progetto "In Studio. La scena del contemporaneo: quattro artisti per l'obiettivo di Mario Cresci" diventa una mostra e si raccoglie in un catalogo d’autore.Nei mesi scorsi il progetto, commissionato dal Comune di Savignano sul Rubicone nell’ambito delle attività della Fototeca comunale “Marco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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