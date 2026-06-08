L'endocrinologo di Ferrara ha spiegato che il farmaco belzutifan cambia il trattamento della sindrome di von Hippel-Lindau. Finora, per gestire le diverse manifestazioni di questa malattia, si ricorreva principalmente a interventi chirurgici ripetuti sugli stessi organi. Ora, invece, il farmaco rappresenta una novità nel percorso terapeutico, modificando le possibilità di gestione clinica di questa patologia rara.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Fino ad oggi, per il trattamento delle diverse manifestazioni della sindrome di von Hippel-Lindau (Vhl) "l'unica arma era rappresentata dagli interventi chirurgici ripetuti, a carico dello stesso organo". Belzutifan, "oltre a modificare la storia naturale della malattia, è uno strumento che fa ritrovare al paziente fiducia nella vita". Così Alfonso Massimiliano Ferrara, endocrinologo presso l'Uosd Unità tumori ereditari, Istituto oncologico veneto (Iov) - Irccs di Padova, intervenedo oggi a Roma all'incontro organizzato da Msd in occasione del via libera al rimborso della prima opzione terapeutica per la Vhl che segna un cambio di paradigma nel trattamento di questi pazienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, endocrinologo Ferrara: "In Vhl belzutifan modifica storia patologia"

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