Maignan sta considerando il proprio futuro, dopo aver ricevuto segnali di interesse da Juventus e Chelsea. Le due società sono pronte a intervenire, qualora si presentasse l’opportunità. Nel frattempo, i cambiamenti nella dirigenza del Milan hanno generato preoccupazioni tra i rappresentanti del portiere. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata e le trattative sono ancora in fase di valutazione.

di Luca Fioretti Le rivoluzioni dirigenziali in casa rossonera spaventano Maignan: la Juventus e il Chelsea restano alla finestra, pronte nel caso ad avanzare. Le profonde trasformazioni che stanno interessando il Milan, sia a livello dirigenziale che di guida tecnica, rischiano di scatenare un inaspettato terremoto sul mercato estivo. Tra i protagonisti della rosa che si stanno interrogando con maggior insistenza sul proprio futuro spicca il nome di Mike Maignan, da sempre considerato uno dei leader tecnici ed emotivi dello spogliatoio rossonero. Secondo un interessante retroscena riportato dal Corriere della Sera, l’estremo difensore francese avrebbe confidato di aver accettato il rinnovo di contratto soprattutto per la grande fiducia riposta in alcune figure dirigenziali ritenute centrali per lo sviluppo del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Maignan ora riflette sul proprio futuro: la verità sul pressing di Juventus e Chelsea e i possibili scenari per l’estate

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