Maignan o Dibu Martinez | la Juve non molla la presa sui due portieri su chi conviene puntare e perchè

Da juventusnews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus sta ancora valutando i candidati per la porta, con un possibile confronto tra Mike Maignan e Emiliano Martínez. La squadra ha abbandonato l'idea di ingaggiare Alisson, e ora si concentra su questi due portieri. La decisione finale non è ancora stata comunicata, e si attendono sviluppi sui criteri di scelta e sui negoziati in corso. La priorità resta trovare un sostituto affidabile per la porta della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti La Juventus continua la propria caccia al nuovo portiere: possibile testa a testa tra Maignan e il Dibu Martinez dopo la fumata nera per Alisson. La Juventus è alla ricerca attiva di un nuovo portiere titolare dopo la  definitiva fumata nera per Alisson, che ha scelto di restare al Liverpool. La dirigenza bianconera sta vagliando con attenzione soluzioni di altissimo profilo, restringendo il casting a due icone del calcio mondiale:  Mike Maignan ed Emiliano “Dibu” Martínez. Entrambi i profili garantirebbero a Luciano Spalletti la sicurezza e la leadership necessarie per blindare la retroguardia e puntare subito ai massimi traguardi stagionali. Dal punto di vista tecnico, si tratta di due fuoriclasse di assoluta affidabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

maignan o dibu martinez la juve non molla la presa sui due portieri su chi conviene puntare e perch232
© Juventusnews24.com - Maignan o Dibu Martinez: la Juve non molla la presa sui due portieri, su chi conviene puntare e perchè
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Kim o Juan Jesus: Spalletti mette gli occhi sui due fedelissimi per la difesa, ma su chi conviene puntare? L’analisiSpalletti valuta di affidarsi a Kim o Juan Jesus per la difesa, entrambi fedelissimi durante il suo precedente incarico.

Mercato Juve: da Maignan al Dibu Martinez, i sei nomi per la porta. Tra questi il prossimo numero uno bianconeroLa Juventus sta valutando sei candidati per la porta, tra cui Maignan, Vicario, Dibu Martinez e Alisson.

Temi più discussi: Le voci su Maignan, l'interesse per Vicario e il Dibu Martinez: chi sarà il nuovo portiere della Juventus?; Juve, prosegue il casting per la porta: quattro i nomi, rispunta Maignan; Juve, contatto con Maignan: l'addio di Allegri e il momento no del Milan aprono lo scenario; Milan, Maignan ricontattato dalla Juventus.

dibu martinez maignan o dibu martinezJuve, ti presento il Dibu: Martinez si racconta, dal Covid alla carriera nella parata su Kolo MuaniLe umili origini, gli esordi, il soprannome iconico, fino alla parata che è valsa il Mondiale. Emiliano Martinez, il documentario ... tuttosport.com

dibu martinez maignan o dibu martinezLe voci su Maignan, l'interesse per Vicario e il Dibu Martinez: chi sarà il nuovo portiere della Juventus?Alisson sembra ormai definitivamente sfumato così la Juventus è tornata a caccia di un nuovo portiere: contatti col Dibu Martinez e per Vicario, che dovrebbe lasciare il Tottenham. Ma i bianconeri pen ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web