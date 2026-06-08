La Juventus sta ancora valutando i candidati per la porta, con un possibile confronto tra Mike Maignan e Emiliano Martínez. La squadra ha abbandonato l'idea di ingaggiare Alisson, e ora si concentra su questi due portieri. La decisione finale non è ancora stata comunicata, e si attendono sviluppi sui criteri di scelta e sui negoziati in corso. La priorità resta trovare un sostituto affidabile per la porta della squadra.

di Luca Fioretti La Juventus continua la propria caccia al nuovo portiere: possibile testa a testa tra Maignan e il Dibu Martinez dopo la fumata nera per Alisson. La Juventus è alla ricerca attiva di un nuovo portiere titolare dopo la definitiva fumata nera per Alisson, che ha scelto di restare al Liverpool. La dirigenza bianconera sta vagliando con attenzione soluzioni di altissimo profilo, restringendo il casting a due icone del calcio mondiale: Mike Maignan ed Emiliano “Dibu” Martínez. Entrambi i profili garantirebbero a Luciano Spalletti la sicurezza e la leadership necessarie per blindare la retroguardia e puntare subito ai massimi traguardi stagionali. Dal punto di vista tecnico, si tratta di due fuoriclasse di assoluta affidabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan o Dibu Martinez: la Juve non molla la presa sui due portieri, su chi conviene puntare e perchè

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Se hai provato a prendere Alisson non puoi ripiegare su nomi di medio livello, altrimenti risolvi nulla. Maignan, Oblak o Dibu Martinez uniche alternative credibili. x.com

Non c'è stato *NESSUN* contatto tra Mike Maignan e la Juventus nonostante le nuove voci di oggi. Dibu Martínez e Guglielmo Vicario rimangono tra le opzioni per il ruolo di portiere valutate dai Bianconeri. reddit

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