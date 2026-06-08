Nuovo giro di interrogatori nell'inchiesta sulla morte di una madre e di una figlia, entrambe avvelenate con ricina. Sono stati ascoltati anche amici di famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti dettagli sui sospetti o sui risultati delle audizioni. La procura continua a raccogliere elementi per comprendere le circostanze dell’avvelenamento.

Si allarga ulteriormente il cerchio degli interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, avvelenate dalla ricina. Dopo una prima fase concentrata sui familiari più stretti, gli investigatori stanno ora estendendo gli accertamenti anche agli amici della famiglia, ascoltati in queste ore negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso. Gli interrogatori sono ripresi lunedì mattina in Questura e proseguiranno nei prossimi giorni con una serie di audizioni ritenute utili a ricostruire il contesto relazionale e personale delle due vittime. L’obiettivo è quello di delineare con maggiore precisione gli ultimi mesi di vita di Sara Di Vita e della madre, cercando eventuali elementi utili all’indagine che possano emergere da frequentazioni, contatti e dinamiche quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovo round di interrogatori: ascoltati anche gli amici di famiglia

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Campobasso, madre e figlia avvelenate dalla ricina: interrogata di nuovo la cugina del marito

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