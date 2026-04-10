Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&#038;Gabbana al suo posto Alfonso Dolce

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della cessione della presidenza di Dolce&Gabbana a favore di Alfonso Dolce si è diffusa recentemente, anche se risale a dicembre scorso. Stefano Gabbana, uno dei fondatori dell’azienda, non ricopre più il ruolo di presidente. La comunicazione ufficiale non è ancora stata diffusa, ma fonti vicine all’azienda confermano la novità. La transizione avviene in un momento di cambiamenti all’interno della maison.

La notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

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